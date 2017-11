SOBRAL: POLÍCIA MILITAR (FTA) REALIZA GRANDE APREENSÃO DE DROGAS NO BAIRRO PARAÍSO DAS FLORES

Por volta das 15h30 deste sábado (18), Policiais Militares da Força Tática (FTA) receberam uma denúncia anônima, informando que havia uma grande quantidade de drogas em uma residência localizada no bairro Paraíso das Flores, precisamente no residencial Esperança, no condomínio 4. Os policiais foram averiguara a denúncia e conseguiram apreender uma grande quantidade de drogas na casa do denunciado: João Batista Benedito Filho, 24 anos, natural de Sobral.





Com o acusado a polícia encontrou: 1 KG de crack, 1 KG de cocaína, 500g de maconha e a importância de R$ 500,00.





João Batista recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de drogas.





A prisão foi realizada pelos Policiais: Tenente Pessoa, Sargento César, Soldado Marques e Soldado William.





Fonte: Sobral 24 horas