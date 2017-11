SOBRAL: POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM DUAS ARMAS DE FOGO NO SUMARÉ

Na manhã desta quinta-feira (02), a composição 02 de Patrulhamento do RAIO, realizando o trabalho preventivo no bairro Sumaré, precisamente na Rua Ferroviária, avistou um homem identificado por Paulo César Nascimento Silva, 32 anos, conhecido como "Novim", em atitude suspeita. Ao realizar buscas no indivíduo suspeito, foi encontrado um revólver calibre 32 capacidade de 6 tiros com 04 munições intactas e uma Pistola calibre 380 Taurus 938 com dez munições intactas. De imediato foi dado voz de prisão ao acusado e ele conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil para a lavratura dos procedimentos cabíveis.

Acusado: Paulo César Nascimento Silva, vulgo "Novim"

Armas apreendidas