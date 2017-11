Sobral recebe outdoor em apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro

Na peça, está escrito: “Eu apoio político honesto. E você?”.

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), já deve ter recebido pelo Whatsapp a foto de outdoor em apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro. A peça, que foi colocada no município, tem a seguinte mensagem: “”Eu apoio político honesto. E você?”.





A inauguração simbólica do outdoor está marcada para hoje (4), às 15, no Arco N. Sra de Fátima, na Av. Dr. Guarany, no Centro. A ação é uma homenagem do grupo BolSobral.





E como ficam os FGs nessa festa toda. Será que vão mandar tirar o outdoor, será que vão fazer um com presidenciável Ciro Gomes (PDT)? O que será, que será?





Via Cearanews7