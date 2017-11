SOLIDARIEDADE: URGENTE! CAUÃ LUCCA GOMES ESTÁ PRECISANDO DE DOAÇÃO DE SANGUE E PLAQUETAS

"Ola boa tarde. Me chamo Adalberto Junior e preciso da ajuda de vocês, nesse exato momento meu sobrinho está internado na Associação Peter Pan na luta contra a leucemia e está precisando de doação de sangue e plaquetas. Por favor nos ajude divulgando nas suas redes sociais para que possamos conseguir essa arrecadação. Desde já grato."



As doações podem ser feitas no HEMOCE Sobral. Basta comparecer no hemoce e afirmar que a doação é para o garoto CAUÃ LUCCA GOMES DA SILVA.



Contato: Whats 88 996033467.

Saúde,Sobral Veja mais sobre: noticias