SOLIDARIEDADE - VAMOS AJUDAR O SR. EZEQUIEL ENCONTRAR SEUS FAMILIARES

Esse senhor está em Copacabana no Rio de Janeiro, mas as únicas informações que ele se lembra é que ele é de Sobral (CE), do nome que é Ezequiel Alves Falcão, que é solteiro, e tem filhos em Sobral (Não lembra do nome dos filhos) e diz ter Alzheimer; aos poucos fui conversando com ele, mas devido a confusão mental provocada pela doença não pude extrair muita informação. Peço que por favor divulguem e se conhecerem alguém aqui no Rio de Janeiro e em Copacabana mais precisamente. Vamos ajudar o Sr. Ezequiel"