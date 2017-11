TÁ FACEBOOK DO RADIALISTA CLEVIS OLIVEIRA: "IVO GOMES ATRIBUI A VIOLÊNCIA EM SOBRAL AOS PROGRAMAS POLICIAIS"

Tá no perfil do facebook do Radialista Clevis Oliveira:

"Bom dia a todos, venho aqui lamentar a fala do prefeito de Sobral onde o mesmo atribui a violência que estamos passando aos programas policiais. Esses programas tem é ajudado e muito contra o crime, se não vejamos, um programa de muito sucesso que não mais está no ar, o linha direta apresentado por muito tempo na globo, realizou a prisão de muitos criminosos que praticaram crimes bábaros e que eram foragidos, ao ser mostrado suas fotos foram presos. O programa apresentado pel...o saudoso Marcelo Resende na Record, muitos crimes impune foram resolvidos e muitos outros. Aqui na nossa cidade, muitas coisas tem acontecido contra o crime por conta dos programas policiais terem cobrado. Então vem o prefeito atribuir essa violência aos programas policiais, sinceramente. Tudo isso que está acontecendo não só a falta de segurança como outras coisas como na saúde e outros, a culpa é desses políticos incompetentes e safados que fizeram tudo para isso está acontecendo, isso sim, mais colocar culpa onde não existe, é muito lamentável. O próprio irmão do mesmo, quando governo, teve um programa falido que foi o ronda do quarteirão, isso não se fala. Infelizmente parte da imprensa não tem coragem de falar sobre isso. Programas desse gênero tem é ajudado e muito, se não fosse eles não estaria acontecendo o que está acontecendo com alguns sendo punido. Lamentável a fala do prefeito."