Taperuabense é aprovado em primeiro lugar na seleção de Doutorado em Geografia da Universidade Federal da Paraíba

O estudante taperuabense Marcos Duarte de 29 anos, filho de agricultores residente na Fazenda Palmeira no distrito de Taperuaba, Município de Sobral, sempre estudou em Escola Pública. Após concluir o ensino médio no distrito, o estudante foi aprovado no vestibular de Geografia, na Faculdade Estadual Vale do Acaraú (UVA), curso este concluído no ano de 2012, foi lá também onde Marcos concluiu sua Especialização e Mestrado.





O estudante conta que sua vida estudantil foi um pouco complicada, já que morava na zona rural do distrito e precisava se deslocar todos os dias para Escola que fica na sede. Quando foi fazer graduação, Marcos teve que se mudar para a casa do tio na sede do distrito de Taperuaba, onde estudava pela manhã e trabalhava a noite, já no mestrado o estudante conseguiu uma bolsa e foi morar em Sobral.





Sobre sua aprovação em primeiro lugar na seleção para Doutorado em Geografia na Faculdade Federal da Paraíba, Marcos diz está satisfeito, “batalhei bastante para conseguir a aprovação, e ficando em primeiro, foi melhor ainda.”

Fonte: Taperuaba Notícias