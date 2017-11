VÍDEO - TENTATIVA DE ASSALTO TERMINA EM GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO NA ESTRADA DO DISTRITO DE BONFIM

Por volta das 18h desta segunda-feira (27), um grave acidente de trânsito foi registrado na estrada que dá acesso ao distrito do Bonfim.





Segundo informações da Polícia, um casal transitava em uma motocicleta, quando foi abordado por dois bandidos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto. O condutor perdeu o controle da moto e caiu, sofrendo graves lesões. Os criminosos conseguiram fugir em rumo ignorado.





Uma equipe do SAMU esteve no local e socorreu as vítimas para o hospital Santa Casa de Sobral. Viaturas da Polícia Militar também estiveram no local, juntamente com a Guarda Municipal, prestando apoio na ocorrência.





O condutor da moto foi identificado por Marcos e sua esposa era a passageira.





A PM realizou diligências, mas os assaltantes ainda não foram localizados.