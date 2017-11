Torcida do Ceará supera público da final da Libertadores entre Grêmio e Lanús

A torcida do Ceará encerra a temporada em alta junto ao time. O público pagante de 56.006 no Castelão para o duelo do Alvinegro diante do ABC, neste sábado, 25, superou o obtido no primeiro jogo da final da Libertadores, entre Grêmio e Lanús em Porto Alegre, quando 55.188 pessoas estiveram presentes.





A força da arquibancada alvinegra dominou a Série B em 2017. O Ceará deixa a competição com os três maiores públicos pagantes. O top 3 é composto por Ceará x ABC, Ceará x Paysandu (44.172 pagantes), Ceará x Londrina (40.280) - todos estes jogos ocorreram no Castelão.





Os números alcançados pela torcida do Ceará também dominaram o ranking dos maiores públicos pagantes do futebol cearense. O primeiro e o segundo lugares são do Vovô. Em terceiro, aparece o público do primeiro jogo da final da Série C, entre Fortaleza e CSA, no Castelão, com 43.778 pagantes.





Nacional

O público de Ceará x ABC, se comparado com os jogos da Copa do Brasil, aparece em terceiro no ranking. Supera, por exemplo, o segundo jogo da semifinal entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão, que registrou 50.119 pagantes. Os maiores públicos da Copa do Brasil foram alcançados nos dois jogos da final: Flamengo x Cruzeiro no Maracanã (56.135 pagantes); Cruzeiro x Flamengo no Mineirão (56.443 pagantes).





Na Série A, Ceará x ABC também fica em terceiro lugar. O número obtido no último jogo do Vovô na Série B fica atrás apenas do duelo entre São Paulo e Cruzeiro, no Morumbi, com 56.052; e do clássico entre São Paulo e Corinthians, também no Morumbi, com 61.142 pagantes.





Fonte: O Povo / LUCAS MOTA