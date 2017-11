Tragédia em Ipu (CE): Irmãos perdem a vida em acidente envolvendo moto e trem

Um acidente envolvendo um trem e uma motocicleta no cruzamento da linha férrea com a CE-187 nas proximidades do sítio Macaco em Ipu (CE), acabou prematuramente com a vida de dois irmãos nas primeiras horas deste sábado (11/11).





De acordo com a Polícia, o trem fazia a travessia da passagem de nível da rodovia CE-187, quando houve a colisão com a motocicleta conduzida por uma das vítimas. Um dos jovens morreu no local o outro foi socorrido com vida, porém não resistiu e faleceu na Santa Casa de Misericórdia de Sobral (CE).





O sistema de frenagem foi acionado, mas o trem não parou a tempo de evitar a colisão. A moto foi atingida e o impacto arremessou os ocupantes. As vítima foram identificados como sendo André Luís Sousa Lima, 26 anos e Francisco Lázaro Sousa Lima, 23 anos, moradores da localidade de Olho D'águinha, zona rural do município de Ipu (CE).





Fonte: Ipu Notícias