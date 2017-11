Transporte escolar público de Sobral vai parar por falta de pagamento da Prefeitura

A greve dos donos dos veículos que prestam serviço terceirizado á prefeitura deve acontecer na próxima semana, causando prejuízos a centenas de estudantes e pode alterar o calendário letivo do Município.

Os proprietários de veículos de transporte escolar que prestam serviços terceirizados á Prefeitura Municipal de Sobral, na Região Norte do Estado (a 224Km de Fortaleza), deverão entrar em greve a partir desta segunda-feira (13). Ele reclamam que estão há cerca de 90 dias sem receber o repasse financeiro pelo Município. A paralisação do serviço deve causar prejuízos a centenas de alunos da zona rural e transtornos no calendário das escolas públicas.



Segundo os donos de veículos, já são três meses sem pagamento. Eles afirmam que já tentaram por diversas vezes um diálogo com a Prefeitura e não conseguem. O prefeito Ivo Gomes (PDT) também não dar nenhuma resposta aos prestadores de serviço. Nas redes sociais, os donos dos veículos afirmam que estão passando sérias dificuldades econômica, principalmente para não deixar o serviço parar. Estão comprando fiado o combustível para que os veículos possam rodar.



A paralisação atinge, principalmente, os alunos das escolas da zona rural e também universitários que moram nos distritos mais distantes da sede.



Veja a nota da Prefeitura Municipal de Sobral: