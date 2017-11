ÚLTIMA HORA: POLÍCIA FEDERAL PRENDE ANTHONY E ROSINHA GAROTINHO

Rosinha foi presa na cidade de Campos dos Goytacazes e Anthony Garorinho no Rio de Janeiro.





A Polícia Federal prendeu na manhã desta quarta-feira (22), o casal e ex-governadores do Estado do Rio de Janeiro, Anthony e Rosinha Garotinho. Eles foram presos na Operação Chequinho da PF.

De acordo com informações da PF, a ex-governadora Rosinha Garotinho, foi levada para a sede da Polícia Federal na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Já o ex-governador Anthony Garotinho foi preso pela PF no Rio de Janeiro.





Um outro alvo da operação realizada pela PF na cidade de Campos é um ex-secretário de governo da ex-prefeita Rosinha Garotinho. Os agentes da PF realizaram buscas na casa dele e o levaram para a sede da Polícia Federal no município.





O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público Eleitoral, que apura a arrecadação de dinheiro ilícito para o financiamento da campanha dos dois. A investigação é um desdobramento da “Operação Chequinho”, que apura fraude com fins eleitorais no programa Cheque Cidadão por Garotinho.