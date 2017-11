UNINTA lança cursos de Pós-Graduação a Distância

Com o objetivo de estender a experiência e o aprendizado obtidos durante a graduação, o Centro Universitário INTA (UNINTA) agora oferece 9 cursos de Pós-graduação a Distância, na área de Educação. São eles: Didática no Ensino Superior, Docência em Educação Infantil, Educação Especial e Inclusiva, Educação Física Escolar, Ensino de História, Ensino de História e Geografia, Gestão Educacional, História do Brasil e Metodologias de Ensino Fundamental. Todos cursos têm duração de 12 meses, com aulas 100% online.





A Educação a Distância permite aos estudantes ter horários mais flexíveis na hora de estudar, ajudando a conciliar a formação com outras obrigações pessoais, além de diminuir o tempo gasto com deslocamento. As pós-graduações Lato Sensu EAD do UNINTA, além de apresentar excelência no ensino, diminuem as barreiras entre o estudante e a universidade, incentivam o estudante a pesquisa e extensão. Diante de todas as exigências do mercado de trabalho, os cursos buscam formar profissionais com perfil de liderança, humanizados e comprometidos com a comunidade.





De acordo com uma pesquisa desenvolvida pela empresa de transição de carreira Produtive, que foi feita com aproximadamente 200 profissionais que buscavam recolocação no mercado de trabalho, o estudo mostra que as pessoas que fizeram investimento acadêmico são mais bem remuneradas. O estudo ainda evidenciou que os profissionais com especialização foram contratados com salários em média 12,4% maiores, o que justifica o investimento.





Atualmente o UNINTA possui Polos de Educação a Distância (EaD) em 16 Estados do Brasil, estando presente em centenas de municípios. Dados do Ministério da Educação (MEC) apontam que a modalidade EaD já representa 26% do mercado de educação superior brasileiro. Segundo estudo realizado em 2017 pela empresa de desenvolvimento de conteúdo e tecnologia Ead, Instituto Sagah, até o ano de 2023, este número deve ter um significativo aumento e corresponder a 51% do mercado.





As inscrições dos cursos podem ser feitas através da página EAD do UNINTA