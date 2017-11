VAMOS AJUDAR: PESSOA DESAPARECIDA!

"Meus queridos sou Fabrício França, mais uma vez venho pedir a ajuda do portal Sobral 24 horas para que venhamos a ajudar essa família humilde a encontrar esse cidadão morador da localidade de Boa Vista, distrito de Taperuaba. Meus amados do portal, esse cidadão não tem mais pai e nem mãe só tem três irmãos e estão muito preocupados sem saber o q fazer para encontrá-lo. Se vocês puderem divulgar, divulguem por favor. O senhor Jesus vai lhe retribuir com muitas graças. Peço a compreensão de vcs e que Deus os abençoe."