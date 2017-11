Diego saiu de casa na última quarta-feira (8), bairro Terrenos Novos, por volta das 15h e não mais deu notícias. Diego estava com uma blusa de cor branca, calça preta e sandálias havaianas.



Quem souber informações do paradeiro de Diego, entrar em contato através do telefone (88) 99643.2611.

