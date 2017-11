Nelson Tavares foi a última vítima fatal do crescente índice de violência que vem causando pânico nos moradores da pacata cidade de 200 mil habitantes, localizada no Norte do Ceará, estado que se destaca como o mais violento do Brasil. Sobral já contabiliza 110 homicídios somente neste ano.





O corpo está na Câmara Municipal da cidade e seguiu às 17h para sepultamento no distrito de Aracatiaçu onde nasceu.