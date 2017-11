Vereadores especulam manobra para eleição da Câmara Municipal de Sobral

Na ultima terça-feira (13), a mesa diretora da Câmara acolheu o Projeto de Resolução nº 174/17, que foi lido na pauta e votado pelos vereadores e logo foi encaminhado para o devido parecer da comissão de constituição justiça e redação.





A proposta apresenta alteração nos dispositivos do regimento interno da Câmara, para permitir a adequação das eleições da mesa diretora para coincidir com o mesmo período que encerra o mando dos atuais membros da diretora em exercício.





Com a reviravolta na mudança da regra para eleição, alguns vereadores denunciam manobras para reconduzir o atual presidente vereador Paulo César Lopes Vasconcelos (PDT), que sofre rejeição de alguns dos seus pares, notadamente da bancada da oposição que costura apoio com o atual vice-presidente vereador Carlos do Calisto (PDT).





Embora o vereador Paulo Vasconcelos, ainda não tenha discutido o assunto com os componentes da mesa, nem mesmo com os parlamentares da sua bancada. Ele regimentalmente está liberado para um segundo mandato na presidência da Casa.





Apesar de ser um desejo antigo do vereador Carlos do Calisto, que inclusive já estagiou no cargo por dois períodos, quando assumiu interinamente a Presidência da Casa, durante a ausência do titular vereador Paulo Vasconcelos. Possa até vislumbrando a possibilidade de já emplacar seu projeto de presidir a Câmara de Vereadores em meio as novas movimentações.





Contudo, o prefeito Ivo Gomes deverá orientar sua base quanto à condução da eleição da câmara para não ter uma rota de colisão por conta da disputa.





Fonte: Célio Brito