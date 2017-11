VÍDEO - HOMEM TENTA PRATICAR SUICÍDIO APÓS SUBIR EM TORRE DE ALTA TENSÃO DA CHESF

Um homem identificado por Francisco Eronildo Cavalcante Muniz, conhecido por "Mulungu", tentou praticar suicídio após subir em uma torre de alta tensão na Chesf no bairro Sumaré, em Sobral. O indivíduo ameaçava a todo momento pular da torre. Familiares e amigos foram chamados para negociar com "Mulungu".





Várias composições da PM, do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionada para o local da ocorrência.



Após as "negociações" e com a presença dos filhos, Mulungu desistiu de pular. Com ajuda do pessoal do Corpo de Bombeiros, a "vítima" desceu a torre por volta das 22h40.

Vídeo mostro homem na torre tentando praticar suicídio:

Fotos Jorge Alves

Vídeo Olivando Alves