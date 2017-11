Vídeo: mulher acredita que filha está viva e se recusa a fazer sepultamento

Lidar com a morte é algo doloroso. Principalmente quando é alguém que amamos muito. Um verdadeiro mistério está sendo vivido por uma família, depois que Débora Isis de 18 anos, veio a falecer.

A jovem que é da cidade de Rio Largo, uma região metropolitana de Maceió morreu e sua família se recusa a enterrá-la.





Tudo começou quando a família notou que a jovem não apresenta características de um cadáver. Mesmo sendo declarada morta pela equipe médica de um hospital particular, neste último domingo (12), eles alegam existir um histórico de catalepsia na família, que é uma doença que faz com que o coração pare de bater por algumas horas e retorna a funcionar depois, dando a falsa impressão que a pessoa morreu, normalmente de mau súbito.





Segundo as informações do site ‘tnh1’, a jovem morreu depois de sofrer uma parada cardíaca, e ser então diagnosticada com falência múltiplas dos órgãos.





O corpo já estava sendo velado a mais de 35 horas, quando alguns jornalistas da TV Pajuçara, Rafael Alves e Cleviton Carvalho, conversaram com a família.









Veja o vídeo:

Via Notícias Cafe