VÍDEO - “Prefeitura e Santa Casa de Sobral mataram homem de 69 anos”, afirmam familiares.

O caso foi registrado como homicídio culposo e já está sendo investigado pela Polícia Civil.





Choro e comoção marcaram o velório de Antônio Martins de Sousa, 69, nesse último domingo 05.





Uma obra irregular e um hospital sem gestão destruiu uma família em Sobral, cidade distante 230km de Fortaleza, no Norte do Ceará. Antônio Martins era quem sustentava sua esposa mais sete filhos e teve a vida interrompida por irresponsabilidade da Prefeitura e negligência hospitalar.





Uma obra irregular da prefeitura, sem alvará dela própria, nem do CREA e de outros órgãos, tocada nas coxas por pessoas inabitadas como já registramos outrora no desabamento do telhado de uma escola em Aprazível. Mas agora culminando na morte de um inocente, que segundo uma assistente social da prefeitura, “estava no lugar errado e na hora errada”.





Antônio Martins e outras duas pessoas foram atingidas pelo desabamento de parte de uma parede, foram socorridos, mas mesmo com os equipamentos quebrados há uma semana, o hospital manteve o paciente internado e para evitar gastos, não o transferiu para o Hospital Regional Norte, onde o tomógrafo e ressonância estão funcionando, segundo seus familiares. Além de Antônio Martins, outras pessoas podem ter morrido por negligência do hospital. O caso deverá ser investigado pelo Ministério Público Estadual. A família vai procurar a justiça por indenização tanto da prefeitura, quanto do hospital.





Nessa situação, pacientes graves da fila de espera com quadro de AVC ou Traumatismo Craniano já estão à beira da morte, lotando os corredores do hospital. Antônio Martins foi velado e enterrado cercado de muita comoção de amigos e familiares.



Reportagem de Wellington Macedo