VÍDEO: REPRESENTANTE SOBRALENSE "FOGUINHO" PARTICIPA DA 12ª EXTREME FIGHTER, E É O FAVORITO EM SUA CATEGORIA

Principal evento de MMA da Região Norte do Ceará, Extreme Fighter já tem tudo pronto para mais uma noite de lutas. A 12ª edição está confirmada para o dia 9 de dezembro, no ginásio poliesportivo de Sobral. Nossa equipe foi até ao North shopping Sobral onde aconteceu a primeira coletiva com os participantes do combate, e conversamos com Campeão em jiu-jitsu Pedro Armando o "Foguinho", que fala sobre a sua participação no grande evento enfrentando outra fera que é o Gabriel. Acompanhe o vídeo e veja os preparativos do evento.