VÍDEO: RESIDÊNCIA PEGA FOGO NO CONJUNTO GRAJAÚ, EM SOBRAL

Na noite desta quinta-feira, dia 9, um incêndio em uma residência em estado de abandono foi registrado no Conjunto Grajaú, em Sobral.





Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local do sinistro e conseguiram debelar as chamas. Também viaturas da Polícia Militar compareceram no local da ocorrência. Felizmente, ninguém ficou ferido.





A Polícia suspeita que indivíduos que utilizam a residência para fazerem uso de substâncias entorpecentes tenham colocado fogo na casa.





Confira mais detalhes na reportagem de Robério Lima:

Sobral,Videos Veja mais sobre: noticias

Fonte: Robério Lima