VIOLÊNCIA CÃO: Bandidos atacam policiais e um supermercado durante noite de assaltos em Fortaleza

Na Aldeota, dois neo-soldados foram atacados por uma quadrilha, que levou as armas dos PMs. Em Parangaba, criminosos invadiram um supermercado fazendo reféns funcionários e clientes.

Uma sequência de assaltos foi registrada na noite do feriado de 15 de Novembro em Fortaleza. Em um deles, dois novos policiais militares foram atacados e tiveram as armas da corporação roubadas. Noutro, criminosos invadiram um supermercado, fizeram reféns e roubaram todo o dinheiro que havia na bateria de caixas.





O primeiro ataque ocorreu na Aldeota, onde bandidos em um carro modelo Honda Civic preto renderam dois neo-soldados da PM que faziam o patrulhamento à pé próximo a vários restaurantes. Do carro importado desembarcaram bandidos já com armas em punho, que surpreenderam os militares e tomaram as armas deles, duas pistolas de calibre Ponto 40 pertencentes ao arsenal da Corporação.





O segundo assalto ocorreu logo após o caso dos PMs. Dessa vez, o alvo dos criminosos foi o supermercado lagoa, situado no bairro Parangaba. Câmeras do sistema de segurança eletrônica do estabelecimento gravaram as cenas do ataque criminoso.





Os bandidos rendem os seguranças e transformam clientes e funcionários em reféns. O dinheiro que estava na bateria de caixas é levado pelos ladrões, cuja quantia não foi divulgada pela direção do supermercado nem pela Polícia.





Na tarde de terça-feira (14) outra quadrilha assaltou uma loja de calçados em plena Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza e, pelo menos, um dos assaltantes manteve uma funcionária da loja como refém por cerca de uma hora. Na tentativa de fugir, ele levou a refém para o pavimento superior e da janela, pulou para a marquise ameaçando atirar na cabeça da vendedora. A PM cercou o quarteirão. O trânsito foi fechado no Centro até que o ladrão decidisse se entregar para a Polícia. A vendedora saiu ilesa, apesar dos momentos de tensão e medo em poder do homem armado. Os comparsas dele foram detidos e outros escaparam.





Fonte: Fernando Ribeiro / Cearanews7