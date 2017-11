SOBRAL: VIGILANTE DE ESCOLA TEM ARMA ROUBADA E É RECEBE TIRO NO OLHO

Por volta das 23h desta quarta-feira (15), bandidos invadiram a escola de tempo integral Lysia Pimentel, localizada no bairro Cohab 3, ao lado do residencial Nova Caiçara, trocaram tiros com o vigilante da escola, roubaram a arma e ainda atiraram no olho da vítima.





O vigilante foi socorrido em estado grave para o Hospital Santa Casa.





Policiais realizaram diligências e conseguiram recuperar arma roubada.





Os autores do crime ainda não foram localizados.