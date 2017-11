VIOLÊNCIA: JOVEM SANTANENSE É ASSASSINADO MISTERIOSAMENTE NA CAPITAL CEARENSE

O jovem José Jailson da Silva, 20 anos, morava no Córrego das Almas, zona rural de Santana do Acaraú e há alguns meses foi à Fortaleza, segundo declaração da irmã Tereza Silva, a vítima estava sentada na calçada de casa, no bairro Barra do Ceará na tarde desta quinta-feira (30), quando chegaram alguns policias e levaram seu irmão, mais tarde ele retorna morto. O caso será investigado pela Polícia Civil. O corpo deve chegar em Santana do Acaraú amanhã (1) onde será velado e sepultado.

Com informações do portal Tribuna dos vales