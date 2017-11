Violência no Ceará registra 502 assassinatos em outubro. No ano, já são 4.204 CVLIs

Além de Fortaleza, Municípios como Sobral, Pacajus e Horizonte tiveram aumento expressivo de assassinatos. Na comparação com outubro de 2016, o mês passado apresentou um salto de 80,5 por cento de alta nos crimes contra a vida.

Balanço parcial indica que o Ceará fechou o mês de outubro de 2017 com 502 casos de Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs), ou seja, homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Com isso, no acumulado de 10 meses, o estado já contabiliza, nada menos, que 4.204 assassinatos. Contudo, até o fechamento das estatísticas oficiais do governo, através da sua Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) esses índices tendem a aumentar.





Em outubro, os 502 casos contabilizados nesta estatística parcial revela que a Capital apresentou o maior número de assassinatos. Foram 177 casos,. Nos Municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram mais 120 crimes de morte.





Sertão





No Interior do estado, o balanço apontou 205 assassinatos, sendo 107 na Região Sul e mais 98 na Região Norte, com destaque para o Município de Sobral que já registrou 103 assassinatos no ano.





Municípios da RMF também contribuíram para a escalada da violência, entre eles, Pacajus e Chorozinho, Caucaia e Maracanaú, considerados os mais violentos da região.





Em comparação ao mês de outubro de 2016, quando foram registrados 278 homicídios, conforme dados oficiais da SPPS postados em seu site, o mês passado teve um aumento da ordem de 80,5 por cento.





Cidades violentas





O Município de Sobral teve uma alta na criminalidade em outubro, com seguidos casos de assassinatos que totalizaram 103 em 10 meses.





Já as cidades de Pacajus e Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, registraram, juntas, 151 casos de homicídios. Na primeira, 82 pessoas foram assassinadas em 10 meses. Na outra, 69.