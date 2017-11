VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: QUADRILHA ATACA BANCO EM JAGUARETAMA

Segundo a polícia os bandidos fugiram sem levar nenhum dinheiro.

Mais uma agência bancária foi alvo do ataque de bandidos no Ceará. Desta vez foi na cidade de Jaguaretama, distante aproximadamente 240 km de Fortaleza.





De acordo com informações da polícia, 12 homens fortemente armados atacaram a agência do Banco do Brasil localizada no município, na madrugada desta quinta-feira (16).





Segundo a polícia os bandidos fugiram sem levar nenhum dinheiro. Pois como o banco tinha sido reaberto há pouco tempo, depois de um outro ataque de bandidos a agência, eles estavam trabalhando sem dinheiro em espécie.





Ainda segundo a polícia, a quadrilha fugiu, e a Polícia Civil e Militar realizam buscas na região a procura do bando.





Via Cnews