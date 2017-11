VIOLÊNCIA: Três delegados da Polícia Civil são rendidos por criminosos ao saírem de pizzaria

A ação foi rápida e violenta. Os agentes foram rendidos no bairro de Fátima, em Fortaleza, e não tiveram tempo de reagir. O carro de um deles foi levado.

Três delegados da Polícia Civil do Ceará foram atacados e rendidos por bandidos armados no começo da tarde desta terça-feira (28) no bairro de Fátima, em Fortaleza.





As primeiras informações dão conta de que os três delegados identificados como Renato, Cláudia e Otávio, todos lotados na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), estavam saindo de uma pizzaria localizada no mesmo bairro onde trabalham, quando – mesmo armados – foram rendidos por assaltantes e se transformaram em reféns.





Os ladrões exigiram o carro que os delegados iriam embarcar. O veículo pertence a delegada Cláudia. A ação foi rápida e violenta, os delegados tiveram armas de fogo apontadas em duas direções e eles decidiram ou não tiveram chances de reagir. Ainda não se sabe se os ladrões levaram as armas (pistolas) dos policiais.





As câmeras da pizzaria e de outros estabelecimentos comerciais e de residências podem ter filmado o ataque.





Policiais civis e militares agora estão na caça aos criminosos. Informações extraoficiais revelam que o carro da delegada já teria sido encontrado abandonado. A Ciops enviou várias viaturas ao local e buscas estão sendo realizadas em favelas próximas dali.





Policiais atacados





Este foi o terceiro ataque de bandidos a agentes da pasta da Segurança Pública do Ceará em menos de 24 horas em Fortaleza.





Na noite de segunda (27), dois PMS foram vítimas dos bandidos. Um sargento da Reserva Remunerada da PM ficou ferido ao reagir a um assalto dentro de um ônibus na Avenida Frei Cirilo, em Messejana. Mesmo baleado ele reagiu e matou um dos ladrões. Os demais fugiram.O PM segue hospitalizado.





O outro ataque foi contra um soldado, na Avenida Osório de Paiva esquina com Perimetral no bairro Siqueira. Ele trocou tiros com os bandidos e matou um deles. O outro foi também baleado e preso.