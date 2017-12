A DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER DE SOBRAL É ATACADA POR CRIMINOSOS

Bandidos atacaram a Delegacia de Defesa de Mulher de Sobral foi vítima de ataque de criminosos na madrugada desta quarta-feira (6). Indivíduos jogaram vários coquetéis molotov no prédio onde funciona a delegacia, felizmente o fogo não se espalhou.





Na manhã desta quarta, peritos do IML foram realizar os trabalhos periciais, na tentativa de colher as digitais nas garrafas, para em seguida a Polícia Civil localizar e prender os autores do crime.





Ressalta-se que durante toda a madrugada, vários outros prédios públicos foram alvos dos bandidos: caixa econômica do Centro de Convenções e a estação do VLT do bairro Sinhá Sabóia. Felizmente, em todos os ataques, ninguém ficou ferido, pois o fogo não se espalhou.





A Polícia Militar conseguiu prender duas pessoas durante a madrugada. Os acusados estavam com várias garras de molotov no interior de uma residência no bairro Alto Novo e dois revólveres. Os indivíduos foram encaminhados à Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.





Presos





João Victor Sales Lopes, 19 anos, natural de Sobral e Francisco Adriano Nonato de Silva, 22 anos, natural de Sobral.