A fantástica fábrica de Natal Grendene

O Papai Noel da Grendene fez a alegria de mais de 7.000 crianças no último domingo.

Foi com o tema “A fantástica fábrica de Natal” que a Grendene realizou, no último domingo (10-12-2017), a festa de Natal para mais de 7.000 filhos de colaboradores da empresa com idade até 11 anos e 11 meses.

A alegria tomou conta das 18.000 pessoas que foram para o Estádio do Junco! A Banda Algodão Doce, passando pela “invasão” dos super-heróis e a participação da Patrulha Canina foram as atrações que divertiram a todos os presentes. O ponto alto da festa ficou por conta da chegada do Papai Noel, que trouxe presentes especiais para os filhos dos colaboradores vencedores do concurso infantil do desenho de Natal.

Todas as crianças ganharam presentes e puderam se divertir com todas as atrações que a fantástica fábrica de Natal proporcionou: salão de beleza, fotos com os super-heróis e com o Papai Noel, espaço da Sustentabilidade – com brincadeiras de educação ambiental, pula-pula, pintura de rosto, entre outros. Para repor a energia dos pequenos, foram distribuídos deliciosos kits lanche.

O evento contou com cerca de 400 colaboradores, que, voluntariamente, se dedicaram para garantir as quatro horas mágicas da emoção do Natal, além do apoio da Prefeitura de Sobral, através das Secretarias de Segurança, Esporte, do Trabalho e Desenvolvimento Econômico e também do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará.





O brilho nos olhos de cada criança presente deixou a certeza de que elas guardarão este momento com carinho e já estão na expectativa pelo Natal de 2018.





Desde a sua chegada a Sobral, em 1993, a Grendene realiza a festa de Natal para os filhos de seus colaboradores. São 24 anos de fortes emoções não só para as crianças, mas também para as suas famílias. Esta é a prova de que a Grendene tem paixão pelo que faz, mas acima de tudo por quem faz com ela.