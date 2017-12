Abaixo-assinado pelo impeachment de Gilmar Mendes já tem 1,5 milhão de assinaturas

Um abaixo-assinado no site Change (Click Aqui) pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes. O documento já conta com 1,5 milhão de assinaturas. A informação é do site da Exame.





O autor da página, José Luiz Maffei, afirma que o magistrado concede frequentemente habeas corpus a poderosos, revelando ser parcial e favorável aos interesses que nem sempre são compatíveis ao bem comum. Além disso, segundo Maffei, preside um TSE que envergonha o país.





O abaixo-assinado diz ainda que o juiz tomou por diversas vezes decisões que contrariam a lei e a ordem constitucional. São citadas como exemplo as decisões que resultaram na soltura do empresário Eike Batista e do ex-ministro José Dirceu. Agora, o documento deverá seguir para o Senado Federal e para as mãos do senador Álvaro Dias.





Com informações com O Povo