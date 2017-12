A noite da abertura oficial do nosso Natal Luz de Coreaú foi um grande espetáculo. O evento teve a apresentação de Ballet e flauta doce com crianças e adolescentes que participam de projetos da Secretaria de Trabalho, Assistência Social, Habitação e Cidadania, o acendimento da iluminação natalina e a apresentação do concerto com a Orquestra Municipal de Aracoiaba.

