ABSURDO! Taxista é flagrado se masturbando na frente de adolescentes

Sindicato afirma que investigará se realmente se trata de um motorista regulamentado.

Um taxista aparece em um vídeo que circula nas redes sociais, masturbando-se dentro de um carro de táxi de Fortaleza. A cena foi registrada na frente de uma escola de ensino fundamental, no bairro Monte Castelo, por um grupo de garotas adolescentes que estavam próximas ao veículo do suspeito.





“Vai pro grupo”, alertaram as meninas. O suspeito parece notar que é gravado, mas não se importa e sorri para as meninas. “Na rua do Martins”, comentou uma das adolescentes, supostamente sobre o local em que o vídeo foi feito.





Procurado, o presidente do Sindicato dos Taxistas do Ceará (Sinditáxi), Vicente de Paula Oliveira, informou que repudia o ato. Entretanto, o representante afirmou que acredita não se tratar de um profissional cadastrado. “Vamos analisar se ele é registrado. Para mim, isso não é atitude de um taxista”, disse.





Vicente afirmou que na terça-feira (26), após o feriado de Natal, procurará a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza para verificar o número de cadastro do carro que aparece nas imagens. Caso o motorista seja cadastrado, o presidente afirma que a punição cabe ao município e não à entidade sindical.





A Etufor foi procurada e um pedido de nota foi encaminhado para o e-mail da empresa, mas até a publicação desta matéria, não houve retorno.





Outros casos

Recentemente, um homem ejaculou dentro de uma mulher em um ônibus em Fortaleza. Um retrato falado pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce), foi divulgado dias depois, para auxiliar na identificação do suspeito.





Para evitar novos casos, o Governo do Estado lançou uma campanha de conscientização contra o abuso sexual em transportes coletivos. A ação visa à conscientização de cerca de 1 milhão de passageiros diários que utilizam os transportes coletivos da Capital. Para isso, os 2.400 ônibus da frota municipal passaram a circular com cartazes alertando sobre o assédio e a importância da denúncia. Nos terminais, profissionais do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Ceará (Sindiônibus) utilizaram adesivos relacionados à campanha.





Via Cnews