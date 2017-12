Acaraú recebe equipes exclusivas do BPRaio nesta sexta-feira, 29

Acaraú vai contar com a atuação de 37 policiais do BPRaio, divididos em seis equipes e comaAcaraú vai contar com a atuação de 37 policiais do BPRaio, divididos em seis equipes e comandados por um oficial da Polícia Militar. O grupamento terá 16 motos e uma viatura 4×4 exclusivos para auxiliar no policiamento ostensivo na cidade. A solenidade de instalação vai contar com apresentação do efetivo e demonstração de técnicas de pilotagem e abordagem. A cidade terá ainda base exclusiva para o Batalhão. O investimento na reforma do equipamento e na aquisição de veículos e armamentos supera os R$ 1,3 milhões.





O reforço do BPRaio integra a segunda fase de ampliação do batalhão especializado, após a regionalização que instalou nove bases em cidades-polo do Interior. Agora, municípios com mais de 50 mil habitantes já passam a receber o Batalhão, como quatro cidades da Região Metropolitana de Fortaleza: Eusébio, Maranguape, Maracanaú e Caucaia. Além de Crato, no Cariri.

Na mesma linha, o efetivo da Capital terá sua capacidade operacional dobrada. Foram instaladas equipes, em outubro e novembro, em três grandes regiões de Fortaleza: Parangaba, Messejana e Vila Velha. Um incremento de 104 policiais, divididos em 14 equipes, com 56 motos e duas viaturas 4×4 exclusivas e mais de R$ 2,8 milhões investidos pelo Governo na aquisição de veículos e equipamentos. Em abril do próximo ano, uma nova leva de 202 policiais também reforçará o grupamento na Capital, dobrando o efetivo operacional do Batalhão. Com os 104 novos profissionais já são mais de 600 policiais do BPRaio apenas em Fortaleza.





O Governo do Ceará amplia a atuação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) nas cidades com população acima de 50 mil habitantes. O cronograma agora chega a Acaraú, a partir das 9 horas desta sexta-feira, 29, em solenidade de instalação com a participação do governador Camilo Santana e da cúpula da Segurança Pública cearense, na Praça do Centenário.





Via Gazeta da Jurema