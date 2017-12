AGENTE PENITENCIÁRIO É ATACADO POR PRESOS; ASSISTA

Vídeo mostra Agente Penitenciário sendo agredido de forma covarde por presos. Uma unidade prisional com baixo efetivo de agentes, causando um caos na segurança e colocando a vida do servidor em risco. Um total descaso dos governantes com a vida dos profissionais.





Segundo informações, presos fizeram agente penitenciário refém em rebelião na cadeia de Telêmaco Borba, PR.





Em nota, o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen) informou que o agente penitenciário foi feito refém por volta das 13h30, quando retirava um dos detentos da cela para participar de uma audiência.

Via Mundo dos Policiais