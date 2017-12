AGENTES PENITENCIÁRIOS EVITAM FUGA EM MASSA NA CADEIA PÚBLICA DE SOBRAL

No final da manhã de ontem (14), no setor de isolamento da cadeia pública de Sobral, uma ocorrência de tentativa de fuga foi registrada pela equipe de agentes penitenciários e pela PM, que frustaram a fuga.

Ao mesmo tempo o bloco ao lado iniciou movimento de subversão a ordem e disciplina com incitação contra os servidores. A equipe operacional da COESP NORTE/GORE foi acionada e verificou o setor da tranca, com a constatação de que não logrou fuga. Na verificação do bloco com alteração, foi realizada intervenção no BLOCO B, vivência forte de apologia a facção criminosa PCC, internos com grande agitação, não obedeceram as ordens impostas e com resistências ao procedimento.





Na oportunidade, colocaram colchões na frente das celas, sendo aplicado o uso da força escalonada e necessária para cessão da desobediência e de um possível evento mais crítico. A visitação para estes setores da unidade foi cancelada, visando a manutenção da ordem pública, integridade física dos custodiados e garantia da disciplina na unidade. A equipe permaneceu dentro da galeria e com apoio de agentes da PIRS, impondo rotina carcerária aos internos que incitaram o amotinamento.

Material ilícito apreendido





Realizado a condução de presos para a Delegacia Regional e ao IML para confecção dos procedimentos legais.





Apreensão:





12 celulares

1 cossoco

3 carregadores





