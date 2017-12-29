ATENÇÃO! 66 vagas de emprego são ofertadas no SINE/IDT de Sobral nesta sexta-feira (29)

O SINE/IDT está localizado na Unidade do VAPT VUPT, na Rua Cel. José Silvestre, 201 - Centro de Sobral. Ao todo, 66 vagas de emprego estão sendo ofertadas nesta sexta-feira (29).
Confira:
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ESTÁGIO) - 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) - 10
AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA - 1
BIBLIOTECÁRIO - 1
CABELEIREIRO - 1
CABELEIREIRO ESCOVISTA - 1
CALCETEIRO - 2
CONFECCIONADOR DE CALÇADOS (APRENDIZ) - 20
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL - 1
COZINHEIRA GERAL - 1
DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO - 1
ELETRICISTA - 1
ELETRICISTA DE ALTA-TENSÃO - 3
EMPREGADA DOMÉSTICA - 1
LOCUTOR COMERCIAL - 1
MANICURE - 1
MARCENEIRO DE MÓVEIS - 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA INDUSTRIAL - 2
MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO - 1
OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO - 1
OPERADOR DE MALHA (SUBLIMAÇÃO) - 1
OPERADOR ELETROMECÂNICO - 1
RECEPCIONISTA CAIXA - 1
REPRESENTANTE COMERCIAL - 1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA - 1
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR) - 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO (LÍDER TÉCNICO) - 5
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO - 1
VENDEDOR PRACISTA - 2
Mais informações:
Sine/IDT Sobral
Fone/Fax: (88) 3677-4274 ou (88) 3677-4275
www.sineidt.org.br
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