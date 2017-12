Atriz Eva Todor morre aos 98 anos

Com mais de 80 anos de carreira, intérprete ganhou destaque em novelas como “Partido Alto” (1984) e “O Cravo e a Rosa” (2000).

A atriz Eva Todor morreu aos 98 anos na manhã deste domingo (10/12) em sua casa, no Rio de Janeiro. Nascida na Hungria e radicada no Brasil desde 1929, a intérprete não atuava desde a novela “Salve Jorge” (2012) e sofria de Mal de Parkinson. A causa do falecimento foi pneumonia.





Com mais de 80 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema, Eva ganhou popularidade em telenovelas como “Sétimo Sentido” (1982), “Partido Alto” (1984), “Hilda Furacão” (1988) e “O Cravo e a Rosa” (2000). Foi casada duas vezes, com Luis Iglesias e Paulo Nolding, mas não teve filhos.