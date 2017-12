HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO PADRE PALHANO, EM SOBRAL

Por volta das 21:30h desta quinta-feira (7), muita bala e sangue na Rua Monsenhor Domingos, no bairro Padre Palhano. Um jovem foi alvejado com pelo menos 4 disparos de arma de fogo e socorrido para o hospital Santa Casa. A vítima foi identificada por Valdenildo Araújo Vicente, 20 anos, natural de Sobral, conhecido por "Valdinho". Infelizmente, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio óbito.



As primeiras informações dão conta que os autores do crime estavam em uma motocicleta e fugiram em rumo incerto.



Sobral já registra 112 homicídios dolosos em 2017.