Balanço parcial aponta 46 assassinatos em um fim de semana sangrento na Grande Fortaleza

Quarenta e seis pessoas foram assassinadas em todo o estado do Ceará durante o fim de semana. Os números, porém, ainda são parciais na estatística do período compreendido entre a última sexta-feira (8) e o começo da madrugada desta segunda-feira (11). Cinco duplos homicídios e quatro corpos carbonizados foram registrados no plantão.





Ainda na sexta-feira (8), dois homens foram mortos, a tiros, no bairro Ancuri, na zona sul de Fortaleza e os corpos queimados em plena via pública. As vítimas não foram identificadas. A Polícia descobriu que antes do crime foi registrado um tiroteio no local.





No sábado (9) à noite, três homens foram baleados dentro de uma lanchonete localizada na Avenida General Osório de Paiva, no Parque São José, em Fortaleza. Dois deles acabaram morrendo ainda no local e o terceiro foi socorrido. Os mortos foram identificados como Rodney Câmara Leonardo, 24 anos; e Carlos Henrique Nascimento de Lima, 21.





Queimados





Na manhã do domingo (10), dois corpos humanos foram encontrados carbonizados dentro de um veículo modelo Polo, incendiado nas margens da BR-116, no Município de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). UM dos homens foi identificado como sendo um policial militar. Era o soldado PM Mauro Sérgio Lopes Bezerra. A outra vítima seria o motorista de um Uber.





À noite, duas jovens foram assassinadas a tiros, nas proximidades do Terminal de Passageiros do bairro Antônio Bezerra, na zona oeste de Fortaleza. Elas teriam sido executadas por bandidos da Favela Buraco da Jia, localizada nas proximidades do terminal. Apenas uma delas foi identificada informalmente. Tratava-se de Shayanne Sousa Saraiva.





Números





Em Fortaleza, 21 pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Passaré, Ancuri (duplo), Conjunto Palmeiras, Pirambu, Paragngaba, Jardim Iracema, Parque São José (duplo), Praia do Futuro, Aerolândia, São Gerardo, Barra do Ceará, Antônio Bezerra (duplo), Joaquim Távora, Canindezinho, Parque Dois Irmãos e Pici.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram 11 homicídios nos seguintes Municípios: Pacajus (4), Maracanaú (4), Caucaia (2) e São Gonçalo do Amarante.





No Interior Norte, foram sete assassinatos em, Varjota (3), Aracoiaba, Baturité, Crateús e Itapajé.





No Interior Sul, sete crimes de morte em Juazeiro do Norte (2), Quixadá, Ibicuitinga, Caririaçu e Beberibe (duplo).





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro