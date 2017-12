Bandido beneficiado com “saída” de Natal espanca e tenta estuprar idosa de 72 anos

Em Juazeiro, norte da Bahia, uma idosa de 72 anos foi espancada e sofreu uma tentativa de estupro.

O crime aconteceu dentro da casa da vítima no último sábado, 16.





O bandido é um detento do presídio de Petrolina, PE, que foi beneficiado com a saída temporária da cadeia para comemoração do Natal e Ano Novo.





A mulher, que não quer ter o nome divulgado, foi salva pelos vizinhos, que ouviram seus gritos enquanto ela estava sendo agredida.





O marginal foi rendido pelos vizinhos. A polícia foi chamada e o elemento foi preso.





Esse é só um exemplo de como o Estado condena a população ao permitir que criminosos tenham benefícios para comemorarem qualquer coisa que seja.





As informações são da TV São Francisco