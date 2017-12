Residência de ex-vereadora de Frecheirinha é roubada e incendiada na madrugada de Natal

A residência da ex-vereadora e ex-presidente da Câmara de Vereadores de Frecheirinha, Marlene Rocha, foi roubada e incendiada na madrugada deste Natal (25), em Frecheirinha, município da região Norte do Estado. O fogo destruiu vários cômodos da casa e o telhado. Os bandidos levaram uma televisão, pelo menos.



No momento do crime, não havia ninguém na casa. O filho e a nora da proprietária chegaram por volta das 4h da manhã e perceberam algumas luzes da residência acesas. Ao entrarem no imóvel, eles notaram que a casa estava pegando fogo.



O casal, então, ligou para a polícia, bombeiros e amigos, pedindo ajuda para apagar o fogo. A população vizinha, percebendo o acontecimento, também auxiliou o casal, trazendo baldes de água. De acordo com familiares da proprietária, foram cerca de 2h para cessar o incêndio completamente.



Os bandidos prepararam sacolas com bebidas, sapatos e roupas que também seriam roubados, mas deixaram no local ao fugirem.



O Major Moraes, do 3º batalhão da Polícia Militar, informou que uma viatura foi direcionada para o local e que o fogo iniciou após o roubo. Além dos dois quartos e do teto atingidos, a PM verificou que uma cama, um televisor e roupas foram destruídos.





A ex-vereadora está viajando, mas já soube do acontecimento.

Com informações do portal Diário do Nordeste