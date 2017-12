Uma mulher deixou seu carro estacionado nas proximidades do CEO, no Centro de Sobral e foi realizar compras. Ao retornar das compras, verificou que bandidos haviam arrombado seu veículo e vários objetos foram furtados do interior do veículo.





O arrombamento do veículo aconteceu na última quinta-feira (30), por volta das 17h.

Fonte: Sobral 24 horas