BANDIDOS ATACAM AGÊNCIA BANCÁRIA DA CIDADE DE AURORA/CE

Mais uma agência bancária foi atacada no estado do Ceará, desta vez a ação dos bandidos ocorreu na cidade de Aurora, na Região do Cariri, durante a madrugada desta segunda-feira (11).





De acordo com informações da polícia, os bandidos usaram um maçarico para abrir o cofre da agência e levar o dinheiro.





Ainda de acordo com informações da polícia, o grupo era formado por quatro pessoas, eles fizeram um buraco na parede dos fundos da agência e conseguiram ter acesso ao local onde fica o cofre.





A polícia ainda não divulgou a quantia levada pelos assaltantes. As investigações agora ficam por conta da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).





De acordo com o Sindicato dos Bancários do Ceará, sobe agora para 63 o número total de ataque a bancos no estado do Ceará este ano.