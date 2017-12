BARBÁRIE: MULHER É ASSASSINADA COM TIRO NA CABEÇA NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Um crime de feminicidio ocorreu na tarde desta segunda (18), na localidade conhecida como “Sitio Laranjeiras”, na zona rural de Tianguá. A vítima foi identificada como EDILANE GOMES DE SOUSA LIMA, 24 anos, a qual morreu atingida com um tiro na cabeça.





De acordo com informações colhidas pela Policia Militar, o crime ocorreu por volta das 13h30. A vítima estava em companhia do marido na casa de uma tia do mesmo. No momento do crime os dois estavam sozinhos na casa. Quando a dona da casa chegou já encontrou a vítima morta com um tiro na testa e o marido não estava mais no local.





O companheiro da vítima foi identificado como sendo o ex-presidiário Fco Welligton Sales da Cunha, conhecido pelo apelido de Pompom, 27 anos, o qual já tem passagem na Policia por crime de homicídio.





A Policia realiza diligências em busca de localizar Fco Weligton, para que o mesmo dê explicações a cerca do ocorrido.





O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Sobral pela equipe do Instituto de criminalística.

Fonte: Ibiapaba 24 horas

Fotos: FPN