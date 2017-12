BELCHIOR - A HISTÓRIA QUE A BIOGRAFIA NÃO VAI CONTAR

Um relato muito bem escrito, um texto fácil, longe de ser superficial, um relato muito importante para todas e todos que admiram a obra, a filosofia e o extraordinário ser humano chamado Belchior. Um livro que retrata sem sensacionalismo, pelo contrário com dignidade, respeito e sensibilidade um pouco de um trecho da vida do gênio cearense. Com um mérito, se não pioneiro, mas pouco trabalhado até então, da percepção filosófica da obra de Belchior. Adquiri ontem o livro A História que a Biografia não irá contar, (já li quase todo ontem, concluindo nas primeiras horas de hoje) do próprio autor, Jorge Cabral em passagem rápida pela capital cearense, após lançamento do livro em Tianguá e Sobral. É importante registrar a gentileza e a atenção digna de nota do autor para comigo. Não a vida sem dialética, sem contradições, sem polêmicas, sem divergências, no entanto o livro não se move, por isso, na verdade é um retrato importante que revela sem ser bajulador ou endeusar, um Belchior gênio, falível, poeta, filósofo e extremamente humano, demasiadamente humano, portanto sujeito a tudo que são sujeitos os humanos, mesmos os que são gênios por isso radicalmente humanos.