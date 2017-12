Câmeras de segurança flagram furto em loja no Centro de Sobral

Na manhã desta quinta-feira (28), por volta das 9h30, a Polícia Militar atendeu a ocorrência de um furto no Centro de Sobral. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial, localizado na Rua Desembargador Moreira da Rocha, flagraram o furto de um capacete no interior da loja.





As imagens do circuito interno não foram divulgadas, mas já se encontram com a PM. A cliente e proprietária do objeto fazia compras e deixou o capacete sobre o balcão.





O acusado também fazia compras no momento e após realizar o pagamento pegou o capacete que estava ao seu lado e saiu da loja. A Polícia Militar foi acionada e com o auxílio do vídeo realiza diligências.





Fonte: Sobral Portal de Notícias