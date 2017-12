Camilo almoça com Eunício e tira qualquer dúvida quanto à aliança de 2018

Encontro aconteceu na casa da irmã do presidente do Senado, Dena Oliveira, no Crato.

Ogovernador Camilo Santana (PT) e o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), estão cada vez mais próximos. Ontem, após cumprirem agenda no Cariri, almoçaram no Crato na casa da irmã de Eunício, Dena Oliveira, ex-prefeita de Lavras da Mangabeira.





Também estiveram presentes o presidente da Assembléia Legislativa, Zezinho Albuquerque (PDT), o prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB), o prefeito do Crato, Zé Ailton (PP), o prefeito de Lavras, Ildsser Lopes (PMDB), e o deputado estadual Danniel Oliveira (PMDB), sobrinho de Eunício. Um típico almoço de família com a presença de um amigo de casa: Camilo.





Se havia alguma dúvida quanto à aliança para 2018, ela foi posta em pratos limpos no Crato. Ciro vai ter de engolir.





Em tempo





Camilo Santa dispensou o aparato oficial e foi dirigindo o próprio carro até a casa de Dena Oliveira, onde foi bem recebido.