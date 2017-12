Camilo e Eunício autorizam início de obras do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe

A unidade hospitalar vai dar cobertura à população de 523,3 mil habitantes dos 20 municípios da 5ª Macrorregião de Saúde do Ceará.

O governador Camilo Santana (PT) e o presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira (PMDB), desembarcam no início da tarde desta sexta-feira (1) no município de Limoeiro do Norte, onde será assinada a partir das 16h a ordem de serviço para o início das obras do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe.





Será o segundo encontro de Camilo e Eunício em menos de 30 dias, após o lançamento do programa “Juntos por Fortaleza” no último dia 17 de novembro. “Essa parceria administrativa é para ajudar o Ceará a crescer ainda mais. Os interesses dos cearenses serão sempre a prioridade no meu mandato como senador e presidente do Congresso Nacional”, afirmou Eunício.





Hospital Regional





De acordo com o Governo do Estado, o investimento será de R$ 121,73 milhões e a obra tem prazo previsto de 24 meses. O hospital será construído na BR-116, no entrocamento entre os municípios de Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova. Serão 297 leitos (dos quais 170 de internação geral, 20 de UTI adulto, 10 de UTI pediátrica, 10 de UTI neonatal, 20 de UCI neonatal e 67 leitos de apoio) e contará com 20 especialidades médicas e seis salas de centro cirúrgico.





O Hospital Regional do Vale do Jaguaribe vai dar cobertura à população de 532,3 mil habitantes dos 20 municípios da 5a Macrorregião de Saúde do Ceará – Limoeiro do Norte, Alto Santo, Ererê, Iracema, Jaguaribara, Jaguaribe, Potiretama, Pereiro, Quixeré, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Aracati, Fortim, Icapuí, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaruana, Morada Nova, Palhano e Russas.





Serviço





Autorização do início das obras do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe

Data: 01/12/17, sexta-feira

Horário: 16h