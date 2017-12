CAOS: Suspensa a coleta de lixo em Caucaia

Segundo a empresa responsável pelos serviços, a suspensão deve-se à falta de pagamento por parte da prefeitura

Um dos gargalos das gestões municipais, é sem dúvida alguma a geração e a coleta dos resíduos sólidos. E em Caucaia, segundo maior município do estado, o assunto tem gerado polêmicas ao longo do ano 2017.





Isso porque há conflitos entre a empresa Marquise e a gestão do prefeito Naumi Amorim. Porém, mesmo apesar dos conflitos, a população do município vinha sendo atendida pela empresa que mantinha os serviços dentro da normalidade. No entanto nesta quinta-feira, 28, a Marquise divulgou uma nota à população, onde comunica a suspensão dos serviços em função da “falta de pagamento” pelos serviços prestados.





Segue na íntegra a nota divulgada pela Marquise:





Em respeito aos cidadãos do município de Caucaia, esclarecemos, conforme previsto em lei, que estamos sendo obrigados a paralisar os serviços de coletas executados pela EcoCaucaia, que vem trabalhando a 12 meses sem ter recebido um único pagamento da atual administração.





Ao longo desses 12 meses, procuramos o Prefeito Naumi Amorim para tentar solucionar este problema, mas nada foi resolvido.





A administração atual vem, desde o início da sua gestão, através de ações administrativas ilegais, tentando quebrar os contratos da Marquise Ambiental e da EcoCaucaia com o intuíto de substitui-las por empresas de de seu interesse.





O grupo Marquise atende a população de Caucaia há mais de 20 anos com qualidade e dedicação.





Lamentamos o fato de sermos obrigados a suspender a coleta de resíduos, o que trará sérios problemas ao bem estar da cidade em relação à saúde e ao meio ambiente.





A prefeitura tentará substituir as empresas Marquise Ambiental e EcoCaucaia em face da paralisação dos serviços, porém é impossível as empresas continuarem trabalhando com qualidade sem receberem os valores devidos.





O Ministério Público e o Poder Judiciário foram informados de todos os fatos.





Atenciosamente,





Grupo Marquise – Marquise Serviços Ambientais – EcoCaucaia

Em contato com o Secretário de Patrimônio e Serviços de Caucaia, Miguel Amorim, a redação do portal foi informada que: ” Recebemos com surpresa a atitude da empresa Marquise. Porém desde ontem, a prefeitura está em uma operação de emergência enquanto o caso não é resolvido”. Finalizou Miguel Amorim.





